theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 20:45
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Защита прав моряков и безопасность судов: Молдова ратифицировала международные конвенции

Законопроект о правилах безопасности судов и защиты прав моряков утвержден во втором чтении. Принятые документы приводят национальное законодательство в соответствие с международными нормами, сообщает парламент Молдовы.

Защита прав моряков и безопасность судов: Молдова ратифицировала международные конвенции.
Защита прав моряков и безопасность судов: Молдова ратифицировала международные конвенции.

Речь идет о Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, которая гарантирует морякам достойные условия работы, справедливый наем, соцзащиту и отсутствие дискриминации независимо от флага судна, а также о Кейптаунском соглашении 2012 года, устанавливающем обязательные требования безопасности для рыболовецких кораблей длиной от 24 метров, передает rupor.md

Как отмечается в сообщении, эти меры укрепят авторитет молдавского флага, упростят сотрудничество с иностранными портами, снизят риск лишних проверок для судов из Молдовы и обеспечат правовую защиту граждан, работающих в международном судоходстве.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте