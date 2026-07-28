Защита прав моряков и безопасность судов: Молдова ратифицировала международные конвенции.

Законопроект о правилах безопасности судов и защиты прав моряков утвержден во втором чтении. Принятые документы приводят национальное законодательство в соответствие с международными нормами, сообщает парламент Молдовы.

Речь идет о Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, которая гарантирует морякам достойные условия работы, справедливый наем, соцзащиту и отсутствие дискриминации независимо от флага судна, а также о Кейптаунском соглашении 2012 года, устанавливающем обязательные требования безопасности для рыболовецких кораблей длиной от 24 метров, передает rupor.md

Как отмечается в сообщении, эти меры укрепят авторитет молдавского флага, упростят сотрудничество с иностранными портами, снизят риск лишних проверок для судов из Молдовы и обеспечат правовую защиту граждан, работающих в международном судоходстве.