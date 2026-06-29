Молдова сократит список стран для обмена информацией о финансовых счетах.

Соответствующий проект приказа разработан Министерством финансов и вынесен на публичные консультации до 6 июля 2026 года.

Документ предусматривает уменьшение как числа юрисдикций, предоставляющих информацию компетентным органам Молдовы, так и числа подотчётных юрисдикций, которым сама Молдова предоставляет соответствующую информацию в рамках Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, сообщает logos-press.md

Согласно проекту, поправки вносятся также в два приложения к этому приказу, в которых представлены списки обменивающихся информацией юрисдикций. Оба будут меньше действуюших сегодня.

Так, перечень участвующих государств, предоставляющих Молдове данные о финансовых счетах, будет включать 82 юрисдикции вместо 118, содержащихся в нем в настоящее время.

Второе приложение к указанному приказу со списком подотчётных юрисдикций, куда Молдова отправляет информацию, будет сокращен со 110 государств до 73.

Согласно законодательству, Государственная налоговая служба является компетентным органом по осуществлению автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Она передаётся не позднее 30 сентября календарного года, следующего за годом, к которому относится.

ГНС при необходимости обращается в Министерство финансов с запросом о корректировке списков участвующих и подотчётных юрисдикций.