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ipn
8 Июля 2026, 08:42
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Красный Крест выделил Молдове 3,5 млн леев для пострадавших от наводнений

Республика Молдова получит около 164 тысяч швейцарских франков (более 3,5 млн леев) для поддержки семей, пострадавших от наводнений в мае и июне.

Красный Крест выделил Молдове 3,5 млн леев для пострадавших от наводнений.
Красный Крест выделил Молдове 3,5 млн леев для пострадавших от наводнений.

Средства выделила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из Фонда экстренного реагирования на стихийные бедствия, сообщает ipn.md

О выделении финансовой помощи было объявлено в ходе встречи государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Молдова Корины Кэлугэру с региональным директором IFRC по Европе Биргитте Бишофф Эббесен.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили поддержку, которую IFRC оказывает через Общество Красного Креста Республики Молдова в сфере гуманитарной помощи и психосоциальной поддержки людям, пострадавшим в результате кризисных ситуаций. Особое внимание было уделено управлению потоком украинских беженцев и мерам реагирования на последствия стихийных бедствий.

Источник
ipn
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