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tvrmoldova.md logotvrmoldova
23 Июня 2026, 07:54
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Штрафы за парковку в неположенном месте направят в местные бюджеты

Водителям, не оплачивающим парковку в общественных местах или занимающим несколько мест, могут грозить штрафы до 1 500 леев. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, зарегистрированном в парламенте.

Штрафы за парковку в неположенном месте направят в местные бюджеты.
Штрафы за парковку в неположенном месте направят в местные бюджеты.

Автором инициативы выступил депутат от PAS Александр Трубка. По его словам, поводом для разработки проекта послужили многочисленные жалобы граждан на водителей, занимающих по два-три парковочных места одновременно, пишет tvrmoldova.md

«Санкции предусмотрены в первую очередь за парковку на двух и более местах, а также за превышение времени стоянки без оплаты. Кроме того, мы предлагаем направлять все суммы штрафов за подобные нарушения напрямую в местные бюджеты, чтобы этим вопросом занимались исключительно органы местного публичного управления, без вмешательства государства», — пояснил депутат.

Законопроект также передаёт полномочия по установлению санкций местным властям, а не полиции. Предусмотрены следующие размеры штрафов:

  • занятие двух и более парковочных мест или неоплата парковки — от 900 до 1 500 леев;

  • превышение разрешённого времени стоянки:

от 30 до 60 минут — от 150 до 300 леев;

от 1 до 3 часов — от 300 до 600 леев;

от 3 до 8 часов — от 600 до 900 леев;

более 8 часов — от 900 до 1 500 леев.

Водители, в свою очередь, указывают на системную проблему: нехватку парковочных мест и плохое состояние инфраструктуры. Многие признаются, что нарушают правила вынужденно — из-за отсутствия легальных возможностей для парковки.

По официальным данным, с начала 2026 года за парковку в запрещённых местах привлечены к ответственности около 21 000 водителей. Действующий Кодекс о правонарушениях предусматривает за это штраф от 900 до 1 500 леев.

После принятия закона у правительства будет шесть месяцев на приведение нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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