В Молдове буквы на этикетках импортных продуктов станут крупнее: не менее 1,2 мм.

Данное требование направлено на повышение прозрачности маркировки и обеспечение доступа потребителей к обязательной информации, которая сейчас на самоклеящихся этикетках зачастую остается нечитаемой, пишет logos-pres.md

По мнению разработчиков документа — Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, такие изменения необходимы для того, чтобы покупатели могли легко прочитать ключевые данные: состав продукта и срок годности. Проект также повышает уровень прозрачности в отношении происхождения продуктов. Вводятся особые нормы для указания страны происхождения или места происхождения основного ингредиента. Это требование особенно актуально для свежего, охлажденного или замороженного мяса свинины, баранины, козлятины и птицы.

Честный дизайн

Еще одно важное изменение направлено на борьбу с недобросовестной практикой введения покупателей в заблуждение с помощью оформления упаковки. Так, если в продукте используются исключительно синтетические ароматизаторы, на этикетке будет запрещено размещать графические изображения натуральных ингредиентов (фруктов, овощей или мяса), если они фактически отсутствуют в составе конечного продукта. Устанавливается и четкое правило для безалкогольных напитков: название фрукта может быть указано только в том случае, если содержание фруктового сока составляет не менее 4%. В противном случае на этикетке в обязательном порядке должна присутствовать пометка «со вкусом…».

Сроки адаптации

Несмотря на то что данные поправки влекут дополнительные расходы для производителей и импортеров — связанные с разработкой новых макетов этикеток и их печатью, — проект предусматривает переходный период длительностью 12 месяцев. Этот срок позволит экономическим агентам постепенно адаптироваться к новым требованиям, избежав существенных финансовых потерь из-за уже имеющихся запасов упаковочных материалов. Эти меры направлены на укрепление защиты прав потребителей в Республике Молдова. Проект должен быть рассмотрен правительством, а затем утвержден парламентом.

Напомним, ранее законодательный орган принял изменения в Закон о внутренней торговле. Согласно им, торговец обязан указывать страну происхождения товара непосредственно на ценнике или на информационном табло рядом с продуктом. При этом допускается использование графического изображения государственного флага, но с одним строгим условием: использование флага без написанного названия страны запрещено. По мнению авторов законопроекта, четкое указание страны происхождения товаров способно увеличить продажи местных производителей на рынке свежих продуктов на 15%.