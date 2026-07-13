Мариана Рэцэ: Пресса начала расследовать PAS из-за очевидных злоупотреблений.

Журналистка Мариана Рацэ заявила, что серия расследований прессы, касающихся представителей PAS, не является результатом заговора или внешнего влияния, а стала следствием того, что злоупотребления стали слишком очевидными.

По словам Рацэ, расследования, опубликованные за последние недели, вызвали беспрецедентный кризис доверия и репутации правящей партии, который уже привел к ряду отставок. Она отметила, что в обществе возникли вопросы о том, почему независимые СМИ начали публиковать материалы о действующей власти, однако отвергла предположения о существовании некой скрытой координации, пишет stiri.md со ссылкой на tv8.md

«Никакого заговора не существует. Нет никакой невидимой руки, способной запустить серию журналистских расследований. Безусловно, Плахотнюк заинтересован в том, чтобы дискредитировать власть. Не исключаю, что внутри PAS существуют конкурирующие группы. Есть оппозиция, которая хочет провала нынешнего правительства, и есть Москва, которая сегодня аплодирует успехам независимой молдавской прессы, хотя сама годами пыталась ее дискредитировать. Однако никто из них не способен повлиять на нашу работу. Пресса начала публиковать расследования о власти потому, что злоупотребления становятся все более заметными», — заявила журналистка.

Рацэ сравнила злоупотребления любой власти с клубком ниток, утверждая, что, найдя нужную нить, можно распутать всю схему.

«После нескольких лет, в течение которых журналисты-расследователи внимательно следили за властью и искали эту нить, им наконец удалось ее найти. Я уверена, что впереди будут новые расследования, и это хорошо. Это хорошо для граждан Республики Молдова, для нашего европейского курса, а также для самой правящей партии. Чем быстрее она дистанцируется от токсичных, коррумпированных и действующих из личной выгоды людей и избавится от них, тем быстрее сможет восстановить свою репутацию и доказать, что отличается от прежних властей. В противном случае политическая смерть PAS станет неизбежной», — считает она.

Журналистка также отметила, что все политические силы, ранее управлявшие Молдовой, в итоге понесли политическую ответственность за предательство доверия избирателей. В качестве примеров она привела правительства, возглавляемые Владом Филатом, Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком.

«Ошибки и злоупотребления бывают при любой власти. Власть развращает. Разницу определяет реакция на эти злоупотребления», — подчеркнула Мариана Рацэ.

В этом контексте она раскритиковала реакцию PAS на расследование, касающееся имущества депутата Алекса Трубки. По мнению журналистки, обращение партии в Национальный орган по неподкупности (НОН) с просьбой проверить парламентария не даст никаких результатов.

«Они попросили НОН провести проверку. Они обратились в учреждение, находящееся под парламентским контролем, которое за последние четыре года так и не смогло расследовать нарушения в декларациях об имуществе представителей власти. Готова поспорить, что НОН не обнаружит никаких нарушений», — заявила она.

При этом Мариана Рацэ считает, что реакция президента Молдовы Майи Санду в ситуации с Анастасией Табурчану стала четким сигналом.

«Даже в случае с двоюродной сестрой Анастасией Табурчану НОН, скорее всего, ничего бы не обнаружил. Но президент жестко отреагировала, тем самым дав понять: никто не останется безнаказанным, если злоупотребляет своим положением», — сказала журналистка.

Говоря о депутате PAS Алексе Трубке, Рацэ заявила, что за время пребывания в парламенте он значительно увеличил свое состояние.

По ее словам, в 2021 году, когда Трубка стал депутатом, он владел автомобилем, квартирой, приобретенной в кредит, а также общественной организацией, которая приносила ему доход в виде зарплаты и платы за аренду автомобиля. Сейчас же, утверждает журналистка, парламентарий превратился в «мультимиллионера в сфере недвижимости», инвестирующего как в Молдове, так и за ее пределами.

«Он совершил главные сделки своей жизни, находясь в кресле депутата. Он позаботился о том, чтобы после ухода из парламента стать гораздо богаче, чем был, когда пришел туда. Возможно, это не незаконно, но совершенно точно аморально», — заключила Мариана Рацэ.