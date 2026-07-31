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bani.md logobani
31 Июля 2026, 18:15
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Задержавшиеся счета за газ уже доступны для оплаты

Компания Energocom сообщила, что выставила и направила 630 678 счетов за потребление природного газа в июне. Из них 624 836 предназначены для бытовых потребителей, еще 5 842 — для небытовых.

Задержавшиеся счета за газ уже доступны для оплаты.
Задержавшиеся счета за газ уже доступны для оплаты.

По данным Energocom, 29 июля счета были переданы финансовым учреждениям, поэтому суммы уже доступны для просмотра и оплаты привычными способами. Кроме того, 76 553 счета были отправлены по электронной почте потребителям, которые ранее выбрали такой способ получения, сообщает bani.md

Всего за июнь было выставлено счетов за 10,2 млн кубометров природного газа. Основная часть — около 9 млн кубометров — приходится на бытовых потребителей, тогда как небытовым потребителям выставлены счета примерно за 1,2 млн кубометров газа.

Расчеты произведены по действующему тарифу 14,42 лея за кубометр, включая НДС.

В Energocom объяснили задержку с выставлением счетов переходом на собственную систему обработки платежей, что потребовало проведения тестирования и проверки данных. В этот период компания сотрудничала с операторами распределительных сетей для сбора и обработки информации, необходимой для выставления счетов.

С июня Energocom самостоятельно ведет коммерческий учет, выставляет счета и обслуживает конечных потребителей природного газа.

В компании подчеркнули, что за период до выставления счетов штрафы и пеня за просрочку начисляться не будут. Срок оплаты отсчитывается с даты выставления счета и указан в каждом платежном документе.

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Источник
bani.md logobani
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