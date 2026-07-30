theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Июля 2026, 12:45
436
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Energocom: Снабжение потребителей осуществляется без ограничений и отключений

Компания Energocom призывает потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в период с 18:00 до 23:00, когда уровень потребления является самым высоким.

Energocom: Снабжение потребителей осуществляется без ограничений и отключений.
Energocom: Снабжение потребителей осуществляется без ограничений и отключений.

Обращение прозвучало на фоне значительного снижения уровня воды в Дунае и временной остановки энергоблоков АЭС Чернаводэ в Румынии, что влияет на объемы производства электроэнергии в регионе и может привести к колебаниям цен на региональных рынках, сообщает deschide.md

Компания рекомендует, по возможности, переносить использование стиральных и сушильных машин, бойлеров, электрических духовок и других энергоемких приборов на время вне пиковых часов.

При этом Energocom отмечает, что снабжение потребителей электроэнергией в Республике Молдова осуществляется в нормальном режиме, без ограничений и отключений.

На 30 июля 2026 года компания закупила общий объем в 9 794 МВт·ч электроэнергии. Потребности страны покрываются на 34,91% за счет местных возобновляемых и квалифицированных источников, на 51,18% — благодаря двусторонним импортным контрактам, на 12,44% — за счет закупок на рынке «на сутки вперед» в Румынии и на 1,47% — за счет производства теплоэлектростанций.

По данным Energocom, в часы повышенного потребления может возникнуть необходимость в дополнительных закупках электроэнергии на региональных рынках, где цены отличаются большей нестабильностью.

Компания подчеркивает, что ответственное потребление электроэнергии помогает снизить дополнительные расходы и сохранить баланс национальной энергосистемы.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте