Energocom: Снабжение потребителей осуществляется без ограничений и отключений.

Компания Energocom призывает потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в период с 18:00 до 23:00, когда уровень потребления является самым высоким.

Обращение прозвучало на фоне значительного снижения уровня воды в Дунае и временной остановки энергоблоков АЭС Чернаводэ в Румынии, что влияет на объемы производства электроэнергии в регионе и может привести к колебаниям цен на региональных рынках, сообщает deschide.md

Компания рекомендует, по возможности, переносить использование стиральных и сушильных машин, бойлеров, электрических духовок и других энергоемких приборов на время вне пиковых часов.

При этом Energocom отмечает, что снабжение потребителей электроэнергией в Республике Молдова осуществляется в нормальном режиме, без ограничений и отключений.

На 30 июля 2026 года компания закупила общий объем в 9 794 МВт·ч электроэнергии. Потребности страны покрываются на 34,91% за счет местных возобновляемых и квалифицированных источников, на 51,18% — благодаря двусторонним импортным контрактам, на 12,44% — за счет закупок на рынке «на сутки вперед» в Румынии и на 1,47% — за счет производства теплоэлектростанций.

По данным Energocom, в часы повышенного потребления может возникнуть необходимость в дополнительных закупках электроэнергии на региональных рынках, где цены отличаются большей нестабильностью.

Компания подчеркивает, что ответственное потребление электроэнергии помогает снизить дополнительные расходы и сохранить баланс национальной энергосистемы.