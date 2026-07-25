Глава НАРЭ объяснил, почему Energocom не закупил больше дешевого газа.

Константин Боросан заявил, что вопрос о том, почему Energocom не закупил большие объемы газа в период низких биржевых цен, необходимо рассматривать с учетом уровня запасов и ценовых формул, предусмотренных контрактами.

По словам Боросана, к концу февраля европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 30%. До объявления меморандума о мире в связи с конфликтом на Ближнем Востоке уровень запасов вырос лишь до 44,76%, то есть менее чем на 15 процентных пунктов. Затем, в течение следующих трех недель, заполненность хранилищ увеличилась еще менее чем на пять процентных пунктов, передает bani.md

Глава НАРЭ пояснил, что поставщики не всегда покупают газ по спотовой цене, действующей в день сделки, поскольку многие контракты основаны на биржевых индексах и используют котировки предыдущих периодов.

«То, что происходит на бирже, влияет на цену», — заявил Боросан, напомнив, что ранее видел дополнительное соглашение к контракту между Moldovagaz и "Газпромом", в котором стоимость газа определялась по формуле, привязанной к биржевому индексу.

В качестве примера он привел начало военного конфликта на Ближнем Востоке, когда цены на международных биржах резко выросли, однако стоимость газа, поставляемого Energocom, сразу не изменилась.

«Цены удвоились, но стоимость поставок природного газа от Energocom осталась на прежнем уровне. В течение месяца значительные объемы газа оплачивались по ценам ниже рыночных», — пояснил Боросан.

По его словам, это произошло потому, что контрактная формула использовала котировки, известные на конец предыдущего месяца, поэтому в марте продолжали применяться более низкие февральские цены.

Боросан добавил, что часть закупок, осуществленных Energocom в январе для летних поставок, также зависела от контрактов, заключенных еще в прошлом году, когда биржевые котировки были еще ниже.

Согласно проекту постановления, опубликованному НАРЭ, бытовые потребители могут платить 20,30 лея за кубометр природного газа с учетом НДС. Этот тариф ниже запрошенного государственной компанией Energocom, которая предложила установить цену на уровне 20,93 лея за кубометр с учетом НДС.