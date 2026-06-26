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pulsmedia
26 Июня 2026, 10:08
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Задержаны еще шесть человек по делу Car Vertical за шантаж, угрозы, домогательства

Шесть новых человек задержаны по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, сексуальных домогательствах, детской порнографии, шантаже, угрозах убийством и отмывании денег – Car Vertical.

Задержаны еще шесть человек по делу Car Vertical за шантаж, угрозы, домогательства.
Задержаны еще шесть человек по делу Car Vertical за шантаж, угрозы, домогательства.

Задержания имели место после обысков в Кишиневе, Оргеев и Сынжерее, пишет pulsmedia.md

Задержаны мужчины в возрасте от 24 до 39 лет. Четверо из них также находятся под следствием по различным преступлениям (хранение и продажа наркотиков, кража, угрозы убийством). В данном случае лица находятся под следствием за нарушения в отношении своих бывших девушек, которым они решили отомстить, размещая их откровенные изображения в бывшем Telegram-канале под названием Car Vertical.

В частности, они находятся под следствием за нарушение неприкосновенности частной жизни девушек, детскую порнографию в случае девушек, не достигших 18 лет, сексуальные домогательства, угрозы убийством, шантаж и отмывание денег. Таким образом, помимо отправки изображений администратору бывшего канала, который их опубликовал, двое из подозреваемых также были частью более широкой схемы, осуществляемой членами этой преступной группы, включая отмывание денег, полученных от этих преступлений.

Таким образом, в отношении двух из них прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) подала в следственный суд ходатайство о применении превентивного ареста для объективного продолжения расследования. В отношении остальных четырех прокуроры PCCOCS предъявили им обвинения для дальнейшего расследования.

В ходе обысков были задержаны и изъяты четыре автомобиля для покрытия ущерба, причиненного потерпевшим, включая более 25 000 евро, незаконно хранившиеся охотничьи боеприпасы, самодельный модифицированный пистолет, патроны, телефоны и другие устройства с информацией, потенциально имеющей отношение к уголовному делу, а также поддельные документы.

Кроме того, по запросу прокуратуры PCCOCS, ведется расследование в отношении остальных 16 обвиняемых по делу с целью передачи уголовного дела в суд. 

Источник
pulsmedia
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