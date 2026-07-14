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zdg.md logozdg
14 Июля 2026, 14:26
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За 6 месяцев 2026 года зафиксирован рост числа уведомлений об активной коррупции

Об этом сообщила Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) Министерства внутренних дел. В общей сложности было получено 469 сообщений, что является самым высоким показателем за последние годы.

За 6 месяцев 2026 года зафиксирован значительный рост числа уведомлений об активной коррупции.
За 6 месяцев 2026 года зафиксирован значительный рост числа уведомлений об активной коррупции.

Статистическая динамика последних лет демонстрирует устойчивую тенденцию к росту числа сообщений о фактах активной коррупции:

  • 2021 — 31 сообщение;
  • 2022 — 45 сообщений;
  • 2023 — 84 сообщения;
  • 2024 — 209 сообщений;
  • 2025 — 292 сообщения;
  • 2026 — 469 сообщений.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество сообщений увеличилось на 1412,9%, что составляет примерно 15-кратное увеличение. По сравнению с первым полугодием 2025 года рост составляет 60,6%, передает zdg.md

В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 469 жалоб, которые поступили в следующие структуры МВД:

  • Национальный инспекторат по общественной безопасности — 284 уведомления;
  • территориальные инспекции Генерального инспектората полиции — 156 уведомлений;
  • Генеральный инспекторат пограничной полиции — 28 уведомлений;
  • Генеральный инспекторат карабинеров — 1 уведомление.

«За каждым таким сообщением стоит решение сотрудника действовать в соответствии с принципами честности, ответственности и уважения к правовой базе. Каждый зарегистрированный случай означает отказ от компромисса и способствует укреплению институциональной целостности и повышению доверия к системе общественного порядка и безопасности», — отметили в МВД.

Источник
zdg.md logozdg
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