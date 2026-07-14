За 6 месяцев 2026 года зафиксирован рост числа уведомлений об активной коррупции
Об этом сообщила Служба внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) Министерства внутренних дел. В общей сложности было получено 469 сообщений, что является самым высоким показателем за последние годы.
Статистическая динамика последних лет демонстрирует устойчивую тенденцию к росту числа сообщений о фактах активной коррупции:
- 2021 — 31 сообщение;
- 2022 — 45 сообщений;
- 2023 — 84 сообщения;
- 2024 — 209 сообщений;
- 2025 — 292 сообщения;
- 2026 — 469 сообщений.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество сообщений увеличилось на 1412,9%, что составляет примерно 15-кратное увеличение. По сравнению с первым полугодием 2025 года рост составляет 60,6%, передает zdg.md
В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 469 жалоб, которые поступили в следующие структуры МВД:
- Национальный инспекторат по общественной безопасности — 284 уведомления;
- территориальные инспекции Генерального инспектората полиции — 156 уведомлений;
- Генеральный инспекторат пограничной полиции — 28 уведомлений;
- Генеральный инспекторат карабинеров — 1 уведомление.
«За каждым таким сообщением стоит решение сотрудника действовать в соответствии с принципами честности, ответственности и уважения к правовой базе. Каждый зарегистрированный случай означает отказ от компромисса и способствует укреплению институциональной целостности и повышению доверия к системе общественного порядка и безопасности», — отметили в МВД.