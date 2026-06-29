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ipn
29 Июня 2026, 15:39
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Зачисление в 10-й класс начнётся с 13 июля: учащиеся смогут выбирать до трёх лицеев

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой во время заседания мэрии.

Зачисление в 10-й класс начнётся с 13 июля: учащиеся смогут выбирать до трёх лицеев.
Зачисление в 10-й класс начнётся с 13 июля: учащиеся смогут выбирать до трёх лицеев.

Заявки можно будет подавать онлайн, на платформе. По словам Андрея Павалоя, первый этап пройдёт с 13 июля по 1 августа, а второй — с 3 по 14 августа, передает ipn.md

«Учащиеся смогут подать свои заявки на платформе eȘcoală и смогут выбрать три учебных заведения», — сказал Андрей Павалой.

Одновременно руководитель управления представил данные о зачислении в первый класс. После завершения первого и второго этапов было зачислено 8 490 детей из 10 012 имеющихся мест. Таким образом, в учебных заведениях муниципалитета ещё осталось 1 522 свободных места.

Родители, которые не успели зачислить своих детей на первых двух этапах, смогут подать документы в период с 20 по 30 августа, когда состоится дополнительный этап зачисления в первый класс.

Источник
ipn
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