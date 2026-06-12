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tvrmoldova.md logotvrmoldova
12 Июня 2026, 21:49
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Каждый пятый школьник в Молдове сталкивается с буллингом

Буллинг остаётся одной из наиболее серьёзных проблем в образовательной среде Молдовы.

Каждый пятый школьник в Молдове сталкивается с буллингом.
Каждый пятый школьник в Молдове сталкивается с буллингом.

По данным Министерства образования, жертвой травли становится каждый пятый ученик, передает tvrmoldova.md

Специалисты отмечают, что дети, подвергающиеся буллингу, не всегда готовы сразу рассказать взрослым о происходящем, что затрудняет своевременное выявление проблемы и оказание помощи.

Психолог Инна Красножон считает, что предпосылки агрессивного поведения могут формироваться ещё в раннем возрасте. По её словам, чувство непонимания, недостаток внимания и внутренние переживания нередко становятся факторами, которые впоследствии могут проявляться в виде агрессии по отношению к сверстникам.

Несмотря на принятые в последние годы законодательные и практические меры по предупреждению и борьбе с буллингом, проблема остаётся распространённой, особенно в школах.

Психолог столичного лицея имени Михая Витязула Елена Кэруцэ подчёркивает, что работа с подобными случаями требует длительного контроля. По её словам, после вмешательства специалистов ситуация должна регулярно отслеживаться не менее месяца, а затем находиться под наблюдением ещё около полугода для предотвращения повторных случаев травли.

Эксперты отмечают, что эффективная борьба с буллингом возможна только при тесном взаимодействии школы, родителей и психологов, а также при создании безопасной и доверительной среды для детей.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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