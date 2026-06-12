Каждый пятый школьник в Молдове сталкивается с буллингом
Буллинг остаётся одной из наиболее серьёзных проблем в образовательной среде Молдовы.
По данным Министерства образования, жертвой травли становится каждый пятый ученик, передает tvrmoldova.md
Специалисты отмечают, что дети, подвергающиеся буллингу, не всегда готовы сразу рассказать взрослым о происходящем, что затрудняет своевременное выявление проблемы и оказание помощи.
Психолог Инна Красножон считает, что предпосылки агрессивного поведения могут формироваться ещё в раннем возрасте. По её словам, чувство непонимания, недостаток внимания и внутренние переживания нередко становятся факторами, которые впоследствии могут проявляться в виде агрессии по отношению к сверстникам.
Несмотря на принятые в последние годы законодательные и практические меры по предупреждению и борьбе с буллингом, проблема остаётся распространённой, особенно в школах.
Психолог столичного лицея имени Михая Витязула Елена Кэруцэ подчёркивает, что работа с подобными случаями требует длительного контроля. По её словам, после вмешательства специалистов ситуация должна регулярно отслеживаться не менее месяца, а затем находиться под наблюдением ещё около полугода для предотвращения повторных случаев травли.
Эксперты отмечают, что эффективная борьба с буллингом возможна только при тесном взаимодействии школы, родителей и психологов, а также при создании безопасной и доверительной среды для детей.