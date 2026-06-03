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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 19:19
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Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Правоохранительные органы Украины ликвидировали сеть, которая подделывала государственные документы, в том числе для жителей других стран, сообщает Киевская областная прокуратура и украинское Бюро экономической безопасности.

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов.
Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов.

В ходе спецоперации силовики провели более 30 обысков в Киевской и Черновицкой областях, изъяв печатное оборудование, бланки и готовые фальшивки. По данным следствия, среди обнаруженных на подпольном предприятии документов были найдены паспорта граждан Молдовы, которые использовались для незаконного выезда в страны Евросоюза и Канаду, передает rupor.md

В состав преступной организации входили как минимум 15 человек, а сама схема была организована по принципу настоящего предприятия. Одни участники группы отвечали за поиск клиентов, другие занимались высокоточным изготовлением фальшивок с использованием голографических защитных элементов, а третьи курировали доставку заказов почтой или лично в руки. Злоумышленники предлагали широкий спектр «услуг»: от украинских паспортов, водительских удостоверений и дипломов вузов до свидетельств о рождении, браке и нотариальных документов на недвижимость и земельные участки.

Как поясняют в Бюро экономической безопасности Украины, изготовленные фальшивые паспорта открывали для покупателей, включая граждан Молдовы, возможность беспрепятственно путешествовать в ЕС и другие западные страны, например, в Канаду.

Курьезным моментом спецоперации стало то, что организаторы производства, судя по всему, были уверены в своей безнаказанности. На опубликованных кадрах с обысков видна картина в рамке, на которой изображены сотрудники спецслужб (СБУ и ГБР) со спины, и красуется ироничная надпись: «Обыски – признак успеха. К лохам с обысками не приходят».

Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, воспользовавшихся услугами теневых изготовителей, а также каналы сбыта подделок.

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Фальшивые документы для граждан Молдовы: в Украине закрыли подпольное производство паспортов

Источник
rupor.md logorupor
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