В Молдове школьников начнут обучать работе с ИИ, инженерным навыкам и робототехнике.

Ученики начнут изучать информатику раньше, а в учебный курс включат взаимодействие с искусственным интеллектом, робототехнику и инженерные навыки. Это потребует дополнительных инвестиций в оснащение школ, но работа уже ведется, рассказал министр образования Дан Перчун, передает tv8.md

По словам министра, новый учебный план по информатике будет отражать современные технологические тенденции. Школьников планируют обучать как использовать инструменты искусственного интеллекта "продуктивно и ответственно". По его словам, ученики и так используют нейросети в повседневной жизни, поэтому необходимо не отрицать этот инструмент, а научить правильно обращаться с ним и использовать для обучения.

"Мы живем в эпоху информационных технологий, и новое поколение уже очень хорошо ориентируется в этой области. Мы готовим новую программу по информатике, которая сможет лучше отражать последние тенденции. В ней появятся элементы искусственного интеллекта, чтобы мы могли объяснить детям, как его можно продуктивно и ответственно использовать", — рассказал Перчун.

Пока слабым местом инициативы остается неравномерное оснащение школ: одни учреждения уже имеют современные лаборатории, 3D-принтеры и качественное цифровое оборудование, другим все еще не хватает базовой техники, компьютеров и интерактивных досок. Особенно сложная ситуация в сельской местности и отдаленных районных центрах. Перчун заверил, что в правительстве знают о проблеме и инвестируют в оснащение школ.

"В прошлом году мы закупили много оборудования, а в этом оснастим еще около 40 учебных заведений лабораториями химии, физики и биологии. У нас 130 учреждений, получивших гранты на инновации в размере 30 тысяч евро, важной составляющей которых является цифровое оборудование. Ежегодно в эту область вкладывают дополнительные средства. (...) Наша цель состоит в том, чтобы независимо от места обучения ребенка, все имели доступ к возможностям и сопоставимому качеству образования", — подытожил министр.

Учитывая современные тенденции, информатику намерены ввести с пятого класса до конца обучения и расширить программу. В данный момент цифровое образование изучается на начальном уровне в четвертом классе, а затем предмет возвращается только в седьмом классе, спустя два года паузы.

Министерство в тестовом режиме второй год подряд проводит добровольную оценку цифровых знаний и компетенций для учеников девятых и двенадцатых классов. В будущем ее могут сделать обязательной.