3 Августа 2026, 17:51
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За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД.
За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД
Из общего количества 104 человека были отстранены от управления автомобилем после того, как их выявили за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Также 1535 водителей превысили установленную скорость.
Помимо этого:
- 687 не соблюдали требования дорожных знаков приоритета и запрещающих сигналов светофора;
- 184 управляли автомобилем без технического осмотра или без обязательного полиса автогражданской ответственности;
- 588 остановили транспортные средства в запрещенных местах;
- 83 были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;
- 355 получили штраф за непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления автомобилем;
- 95 были оштрафованы за управление транспортным средством с нарушением правил, касающихся права на управление.
За эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2687 вызовов, поступивших через Единую службу экстренных вызовов 112.