За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД

Из общего количества 104 человека были отстранены от управления автомобилем после того, как их выявили за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД.