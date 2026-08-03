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3 Августа 2026, 17:51
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За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД

Из общего количества 104 человека были отстранены от управления автомобилем после того, как их выявили за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД.
За выходные в Молдове выявили более 3630 нарушений ПДД.

Также 1535 водителей превысили установленную скорость.

Помимо этого:

  • 687 не соблюдали требования дорожных знаков приоритета и запрещающих сигналов светофора;
  • 184 управляли автомобилем без технического осмотра или без обязательного полиса автогражданской ответственности;
  • 588 остановили транспортные средства в запрещенных местах;
  • 83 были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;
  • 355 получили штраф за непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления автомобилем;
  • 95 были оштрафованы за управление транспортным средством с нарушением правил, касающихся права на управление.

За эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2687 вызовов, поступивших через Единую службу экстренных вызовов 112.

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