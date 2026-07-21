За неделю более 14,5 тысячи жителей Молдовы вызвали скорую помощь, 6 тысяч - госпитализированы.

За период с 13 по 19 июля более 14,5 тысячи человек обратились за помощью в службу скорой медицинской помощи. Наибольшее число вызовов было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всего Единая диспетчерская служба Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP) зарегистрировала 14 544 вызова, из которых 1 886 поступили в отношении детей. После оказания квалифицированной догоспитальной помощи 6 236 пациентов, в том числе 5 087 взрослых и 1 149 детей, были доставлены в больницы страны, передает rupor.md

Больше всего обращений пришлось на сердечно-сосудистые заболевания — 3 057 случаев. У 60 пациентов был диагностирован острый коронарный синдром. Далее следуют неврологические патологии — 2 040 случаев, включая 215 инсультов, а также заболевания органов дыхания — 1 213 случаев.

За тот же период бригады скорой помощи выезжали на 1 650 травматологических вызовов. После 103 дорожно-транспортных происшествий медицинская помощь понадобилась 129 пострадавшим. В больницы были госпитализированы 100 человек, среди которых 29 детей.

Кроме того, зарегистрирован 121 случай чрезвычайных ситуаций, вызванных воздействием физических, химических и природных факторов. Из них 49 случаев связаны с ожогами, ещё три — с солнечным ударом.

Медики также оказали помощь при 52 случаях острых отравлений. Среди них — 17 медикаментозных, 13 алкогольных, два наркотических отравления и один случай отравления угарным газом.