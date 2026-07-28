В Молдове более 51 тысячи человек состоят на учете с хроническими вирусными гепатитами B, C и D.

Об этом сообщает министерство здравоохранения ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Согласно данным, на конец 2025 года в медико-санитарных учреждениях страны также числилось 4 670 пациентов с циррозом печени вирусной этиологии.

Только за 2025 год врачи зарегистрировали 2 866 новых случаев вирусных гепатитов, причем более 97% из них пришлись на хронические формы, передает rupor.md

В минздраве отмечают, что за последние два десятилетия благодаря вакцинации и профилактике удалось значительно сократить число острых случаев заболевания. Главной проблемой остается своевременная диагностика, так как годами инфекция может протекать бессимптомно, а пациенты обращаются за помощью уже при развитии тяжелых осложнений, таких как цирроз или рак печени.

Для раннего выявления министерство здравоохранения призывает граждан из групп риска и всех, у кого есть подозрения на заражение, обращаться к семейному врачу для прохождения консультации и бесплатного тестирования. В ведомстве подчеркивают, что страх перед дискриминацией и стигматизация пациентов часто заставляют людей затягивать с визитом к врачу, что усугубляет течение болезни.

В число основных мер профилактики, рекомендованных минздравом, входят:

вакцинация против гепатита B;

регулярное тестирование по совету медиков;

использование исключительно стерильных инструментов при проведении медицинских и косметологических процедур;

предотвращение контактов с потенциально зараженной кровью;

строгое следование врачебным назначениям для тех, кто уже проходит курс лечения.

Эти меры направлены на достижение глобальной цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая стремится полностью ликвидировать вирусные гепатиты как угрозу общественному здоровью к 2030 году. В этом году ВОЗ проводит Всемирный день борьбы с заболеванием под девизом «Понять гепатит лучше», призывая устранить любые барьеры на пути к диагностике и медицинской помощи.