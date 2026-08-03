Производство сельхозпродукции в Молдове выросло в первом полугодии на 8,9%.

Валовая продукция сельского хозяйства в Молдове в первом полугодии выросла на 8,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2025 г.

Как сообщили агентству в Национальном бюро статистики, это обусловлено как увеличением производства продукции растениеводства - на 8,6%, так и животноводства - на 9%, передает infotag.md

Специалисты отмечают, что на 1 июня посевные площади превышали 1,591 млн. га (+0,6%), из которых 902,7 тыс. га (-2,1%) – зерновых и бобовых. Посевы пшеницы при этом сократились на 6%, тогда как ячменя – выросли на 33,1%. Площади кукурузы на зерно составили 414 тыс. га (-0,2%).

Из технических культур посевы табака увеличились на 9,1%, однако пока составляют лишь 500 га, что в сотни раз меньше, чем при советской власти (1980 г.), когда Молдова занимала первое место в СССР по производству табака.

Более 75% площадей технических культур занимает подсолнечник – 443,8 тыс. га - на 7,2% больше января-июня 2025 г.

Плантации овощных культур, картофеля и тыквенных уменьшились до 64,8 тыс. га (-8,1%), в то время как посевы кормовых выросли на 10,7% - до 34,8 тыс. га.

Что касается сектора зоотехнии, то производство мяса (в живом весе) составило за полугодие 84,5 тыс. т (+14,4%). Производство молока увеличилось незначительно, на 0,1%, составив 147,8 тыс. т. А яиц – на 3,8% до 310,6 млн.

Поголовье коровьего стада на 1 июля насчитывало 94,7 тыс. (-4,2%), свиней – 376,7 тыс. (+31,6%), овец и коз – 545,2 тыс. (-2,5%), домашней птицы (в сельхозпредприятиях) – 6,341 млн. (+8,2%).