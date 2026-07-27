27 Июля 2026, 17:11
28
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
За выходные в Молдове выявили более 3500 нарушений ПДД
За прошедшие выходные сотрудники полиции зафиксировали более 3500 нарушений Правил дорожного движения.
Среди них:
- 91 водитель был отстранен от управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- 1310 водителей превысили установленную скорость;
- 813 человек проигнорировали дорожные знаки приоритета и запрещающие сигналы светофоров;
- 238 водителей управляли транспортными средствами без прохождения технического осмотра или без обязательного полиса автогражданской ответственности;
- 515 человек остановили транспортные средства в запрещенных местах;
- 93 водителя были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;
- 366 человек получили штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время управления автомобилем;
- 87 водителей были привлечены к ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил, касающихся права управления.
Кроме того, за эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2551 обращение, поступившее через Единую службу экстренных вызовов 112.