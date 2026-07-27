За выходные в Молдове выявили более 3500 нарушений ПДД.

За прошедшие выходные сотрудники полиции зафиксировали более 3500 нарушений Правил дорожного движения.

Среди них:

91 водитель был отстранен от управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

1310 водителей превысили установленную скорость;

813 человек проигнорировали дорожные знаки приоритета и запрещающие сигналы светофоров;

238 водителей управляли транспортными средствами без прохождения технического осмотра или без обязательного полиса автогражданской ответственности;

515 человек остановили транспортные средства в запрещенных местах;

93 водителя были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;

366 человек получили штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время управления автомобилем;

87 водителей были привлечены к ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил, касающихся права управления.

Кроме того, за эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2551 обращение, поступившее через Единую службу экстренных вызовов 112.