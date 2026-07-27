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27 Июля 2026, 17:11
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За выходные в Молдове выявили более 3500 нарушений ПДД

За прошедшие выходные сотрудники полиции зафиксировали более 3500 нарушений Правил дорожного движения.

За выходные в Молдове выявили более 3500 нарушений ПДД.
За выходные в Молдове выявили более 3500 нарушений ПДД.

Среди них:

  • 91 водитель был отстранен от управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • 1310 водителей превысили установленную скорость;
  • 813 человек проигнорировали дорожные знаки приоритета и запрещающие сигналы светофоров;
  • 238 водителей управляли транспортными средствами без прохождения технического осмотра или без обязательного полиса автогражданской ответственности;
  • 515 человек остановили транспортные средства в запрещенных местах;
  • 93 водителя были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;
  • 366 человек получили штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время управления автомобилем;
  • 87 водителей были привлечены к ответственности за управление транспортным средством с нарушением правил, касающихся права управления.

Кроме того, за эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2551 обращение, поступившее через Единую службу экстренных вызовов 112.

Источник
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