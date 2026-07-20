20 Июля 2026, 13:41
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За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД
Среди выявленных нарушений 68 человек были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.
Кроме того, 1514 водителей превысили установленную скорость движения, передает noi.md
Также следует отметить, что:
- 916 не выполнили требования дорожных знаков приоритета и запрещающих сигналов светофора;
- 232 управляли транспортными средствами без прохождения технического осмотра либо без обязательного полиса страхования гражданской ответственности автовладельцев;
- 810 водителей остановили транспортные средства в запрещённых местах;
- 93 человека были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам;
- 337 водителей оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления автомобилем;
- 89 человек получили штраф за управление транспортным средством с нарушением правил, регулирующих право на вождение.
За эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2630 вызовов, поступивших через Единую службу экстренных вызовов 112.