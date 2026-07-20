За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД

Среди выявленных нарушений 68 человек были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.

За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД.