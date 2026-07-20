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noi.md logonoi
20 Июля 2026, 13:41
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За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД

Среди выявленных нарушений 68 человек были отстранены от управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения.

За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД.
За минувшие выходные дни зафиксировали более 4000 нарушений ПДД.

Кроме того, 1514 водителей превысили установленную скорость движения, передает noi.md

Также следует отметить, что:

  • 916 не выполнили требования дорожных знаков приоритета и запрещающих сигналов светофора;
  • 232 управляли транспортными средствами без прохождения технического осмотра либо без обязательного полиса страхования гражданской ответственности автовладельцев; 
  • 810 водителей остановили транспортные средства в запрещённых местах; 
  • 93 человека были привлечены к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам; 
  • 337 водителей оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления автомобилем; 
  • 89 человек получили штраф за управление транспортным средством с нарушением правил, регулирующих право на вождение.

За эти дни сотрудники полиции отреагировали на 2630 вызовов, поступивших через Единую службу экстренных вызовов 112.

Источник
noi.md logonoi
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