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Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 14:26
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За выходные ущерб от телефонных мошенников превысил 2 миллиона леев

За выходные полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества, а еще о десяти подобных преступлениях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас. Общий ущерб превысил 2 миллиона леев.

За выходные ущерб от телефонных мошенников превысил 2 миллиона леев.
За выходные ущерб от телефонных мошенников превысил 2 миллиона леев.

Самую крупную сумму потерял один из пострадавших — 362 754 лея.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 120 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники достигли своей цели.

По данным полиции, в пяти случаях потерпевшие передали мошенникам наличные деньги, еще в пяти — перевели средства банковским переводом, а в одном случае пополнили платежный терминал.

Как минимум в пяти эпизодах мошенники убедили своих жертв оформить кредиты, чтобы затем перевести им полученные деньги.

Полиция напоминает: не передавайте деньги и не переводите средства по просьбе незнакомых людей. Если вы подозреваете, что стали целью мошенников, немедленно прекратите разговор и срочно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Источник
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