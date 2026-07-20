За выходные ущерб от телефонных мошенников превысил 2 миллиона леев.

За выходные полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества, а еще о десяти подобных преступлениях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас. Общий ущерб превысил 2 миллиона леев.

Самую крупную сумму потерял один из пострадавших — 362 754 лея.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 120 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники достигли своей цели.

По данным полиции, в пяти случаях потерпевшие передали мошенникам наличные деньги, еще в пяти — перевели средства банковским переводом, а в одном случае пополнили платежный терминал.

Как минимум в пяти эпизодах мошенники убедили своих жертв оформить кредиты, чтобы затем перевести им полученные деньги.

Полиция напоминает: не передавайте деньги и не переводите средства по просьбе незнакомых людей. Если вы подозреваете, что стали целью мошенников, немедленно прекратите разговор и срочно сообщите об этом в правоохранительные органы.