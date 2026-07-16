Телефонные мошенники не смогли обмануть жителей Молдовы: предотвращены 87 попыток.

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала ни одного случая телефонного мошенничества — это обнадеживающий сигнал, который свидетельствует об эффективности информационной кампании и возросшей бдительности граждан.

В то же время были заявлены еще два случая мошенничества, совершенные ранее. Пострадавшие обратились в полицию только сейчас. Общий ущерб составил 105 600 леев.

Кроме того, благодаря оперативной реакции граждан удалось предотвратить 87 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность.

Банки никогда не просят по телефону перевести деньги или сообщить коды безопасности.

Не предоставляйте посторонним доступ к своему телефону и не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых людей.

Не переводите деньги людям, которых вы не знаете.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112.