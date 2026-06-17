За сутки жители Молдовы потеряли более миллиона леев из-за телефонных мошенников.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 15 сообщений о телефонном мошенничестве. В девяти случаях граждане стали жертвами аферистов, а общий ущерб превысил 1 миллион леев.

По данным правоохранителей, два преступления были совершены накануне, остальные произошли ранее, однако пострадавшие обратились в полицию только сейчас.

Вместе с тем благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 350 попыток мошенничества.

В полиции отмечают, что всё чаще жертвы оформляют кредиты, чтобы перевести деньги злоумышленникам. Также мошенники продолжают использовать курьеров для получения наличных и всё активнее получают незаконный доступ к мобильным банковским приложениям.

Наиболее крупный ущерб, по данным правоохранителей, наносят комбинированные схемы «лжебанк — лжеполиция/СИБ», когда злоумышленники убеждают человека перевести деньги под предлогом защиты счетов или участия в расследовании.

Полиция призывает граждан не сообщать посторонним коды из SMS, банковские данные и пароли, а при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и обращаться по номеру 112.