В Молдове активизировались мошенники: всего за сутки выманили более 1,5 млн леев.

По данным полиции, мошенники звонят людям и отправляют сообщения, представляясь сотрудниками государственных учреждений или банков. Под различными предлогами они выманивают деньги, банковские данные или личную информацию.

Случаи зафиксированы в Кишинёве, Бельцах и Каушанах.

Полиция призывает граждан соблюдать простые правила безопасности:

Никогда не передавайте деньги, банковские данные или личную информацию по телефону, каким бы убедительным ни был предлог.

Если получили подозрительный звонок — немедленно положите трубку.

Самостоятельно проверьте информацию, перезвонив в учреждение, от имени которого якобы действует звонящий.

Обязательно сообщите о случившемся в полицию.

Особое внимание правоохранители просят уделить пожилым родственникам и знакомым — они чаще всего становятся жертвами мошенников. Расскажите им о схемах обмана, чтобы предотвратить новые преступления.