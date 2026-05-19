politia
19 Мая 2026, 11:44
4 090
В Молдове активизировались мошенники: всего за сутки выманили более 1,5 млн леев

Только за последние 24 часа правоохранители зарегистрировали 24 случая обмана граждан. В 14 из них жертвы перевели злоумышленникам крупные суммы денег. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона леев.

По данным полиции, мошенники звонят людям и отправляют сообщения, представляясь сотрудниками государственных учреждений или банков. Под различными предлогами они выманивают деньги, банковские данные или личную информацию.

Случаи зафиксированы в Кишинёве, Бельцах и Каушанах.

Полиция призывает граждан соблюдать простые правила безопасности:

  • Никогда не передавайте деньги, банковские данные или личную информацию по телефону, каким бы убедительным ни был предлог.
  • Если получили подозрительный звонок — немедленно положите трубку.
  • Самостоятельно проверьте информацию, перезвонив в учреждение, от имени которого якобы действует звонящий.
  • Обязательно сообщите о случившемся в полицию.

Особое внимание правоохранители просят уделить пожилым родственникам и знакомым — они чаще всего становятся жертвами мошенников. Расскажите им о схемах обмана, чтобы предотвратить новые преступления.

Источник
