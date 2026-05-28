За сутки жители Молдовы перевели телефонным мошенникам около двух миллионов леев

Преступники действуют с особым цинизмом. Самый крупный разовый перевод совершила одна из жертв, лишившись суммы, превысившей 260 тысяч леев, передает rupor.md

По данным правоохранительных органов, десять преступлений были совершены непосредственно за вчерашний день. Остальные восемь случаев произошли в предшествующие дни, однако пострадавшие сообщили о случившемся в полицию только сейчас, что существенно усложняет раскрытие преступлений по горячим следам.

Несмотря на пугающую статистику, масштабных убытков удалось избежать благодаря сознательности населения. Сообщается, что благодаря высокой бдительности граждан были вовремя предотвращены еще 387 попыток обмана. Злоумышленники не смогли довести свой умысел до конца.

Как защитить себя: правила безопасности от полиции

Правоохранители призывают жителей страны сохранять предельную бдительность и напоминают базовые правила цифровой гигиены:

Никому и никогда не передавайте полные данные своей банковской карты.

Не сообщайте третьим лицам секретные коды из SMS-сообщений или личные пароли от приложений.

Немедленно прерывайте разговор, если звонок кажется вам подозрительным.

В случае любых сомнений сразу же свяжитесь со службой поддержки вашего банка или обратитесь напрямую в полицию.