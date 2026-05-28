theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
28 Мая 2026, 17:17
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

За сутки жители Молдовы перевели телефонным мошенникам около двух миллионов леев

За последние 24 часа сотрудники полиции зарегистрировали 18 случаев телефонного мошенничества. Суммарный ущерб, нанесенный доверчивым гражданам, составил порядка двух миллионов леев, сообщает полиция.

За сутки жители Молдовы перевели телефонным мошенникам около 2 миллионов леев.
За сутки жители Молдовы перевели телефонным мошенникам около 2 миллионов леев.

Преступники действуют с особым цинизмом. Самый крупный разовый перевод совершила одна из жертв, лишившись суммы, превысившей 260 тысяч леев, передает rupor.md

По данным правоохранительных органов, десять преступлений были совершены непосредственно за вчерашний день. Остальные восемь случаев произошли в предшествующие дни, однако пострадавшие сообщили о случившемся в полицию только сейчас, что существенно усложняет раскрытие преступлений по горячим следам.

Несмотря на пугающую статистику, масштабных убытков удалось избежать благодаря сознательности населения. Сообщается, что благодаря высокой бдительности граждан были вовремя предотвращены еще 387 попыток обмана. Злоумышленники не смогли довести свой умысел до конца.

Как защитить себя: правила безопасности от полиции

Правоохранители призывают жителей страны сохранять предельную бдительность и напоминают базовые правила цифровой гигиены:

  • Никому и никогда не передавайте полные данные своей банковской карты.
  • Не сообщайте третьим лицам секретные коды из SMS-сообщений или личные пароли от приложений.
  • Немедленно прерывайте разговор, если звонок кажется вам подозрительным.

В случае любых сомнений сразу же свяжитесь со службой поддержки вашего банка или обратитесь напрямую в полицию.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте