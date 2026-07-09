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9 Июля 2026, 18:40
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В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников приблизился к миллиону леев

За последние 24 часа полиция зарегистрировала два новых случая телефонного мошенничества, в которых злоумышленники представлялись сотрудниками государственных учреждений.

В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников приблизился к миллиону леев.
В Молдове за сутки ущерб от телефонных мошенников приблизился к миллиону леев.

Кроме того, были зарегистрированы еще четыре случая, совершенные ранее.

Общий ущерб от действий мошенников приближается к одному миллиону леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 136 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

По факту трех инцидентов установлено, что злоумышленники использовали подставных лиц для получения денег непосредственно по месту жительства потерпевших. Этот метод по-прежнему применяется в схемах, основанных на психологическом воздействии и создании ложного чувства срочности.

Анализ расследуемых случаев показывает, что наибольший финансовый ущерб причиняют инвестиционные мошенничества. Их жертв длительное время вводят в заблуждение и убеждают неоднократно переводить деньги.

Полиция призывает граждан не сообщать по телефону личные и банковские данные, не переводить деньги по просьбе незнакомцев, всегда проверять полученную информацию через официальные каналы и при подозрительных звонках немедленно завершать разговор и звонить по номеру 112.

Правоохранители также призывают распространить эту информацию, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества.

Источник
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