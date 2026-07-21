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21 Июля 2026, 19:07
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За сутки новых попыток мошенничества не зафиксировано, но ущерб превысил 1,8 млн леев

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Это обнадеживающий сигнал, свидетельствующий об эффективности информационных кампаний и повышенной бдительности граждан.

За сутки новых попыток мошенничества не зафиксировано, но ущерб превысил 1,8 млн леев.
За сутки новых попыток мошенничества не зафиксировано, но ущерб превысил 1,8 млн леев.

Вместе с тем были зарегистрированы еще шесть случаев мошенничества, совершенных ранее. Общий ущерб по ним составил 1 850 258 леев.

Благодаря своевременной реакции граждан удалось предотвратить 88 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

В большинстве случаев мошенники представлялись:

  • сотрудниками Orange;
  • сотрудниками «Молдовагаз»;
  • полицейскими;
  • сотрудниками СИБ;
  • специалистами антифрод-служб.

Они убеждали жертв снять все сбережения или оформить кредит, а затем передать деньги незнакомым людям.

В четырех из шести рассмотренных случаев деньги забирали через курьеров. Это подтверждает, что такой способ по-прежнему активно используется мошенниками.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прервите разговор и позвоните по номеру 112.

Источник
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