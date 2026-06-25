theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
25 Июня 2026, 21:45
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

За сутки мошенники выманили у граждан более миллиона леев

В Молдове продолжают фиксировать случаи телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений и банков.

За сутки мошенники выманили у граждан более миллиона леев.
За сутки мошенники выманили у граждан более миллиона леев.

По данным полиции, за последние 24 часа полиция зарегистрировала два новых случая мошенничества, а ещё три эпизода, совершённых ранее, были заявлены пострадавшими только сейчас.

Общий ущерб уже превышает 1 миллион леев.

В то же время, благодаря бдительности граждан, удалось предотвратить 183 попытки мошенничества, сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, преступники продолжают использовать схему «банк – НБМ – правоохранительные органы», представляясь сотрудниками Национального банка Молдовы, коммерческих банков, Государственной налоговой службы, Службы информации и безопасности или других ведомств.

Мошенники убеждают граждан, что на их имя оформлены незаконные кредиты или что их средства якобы используются в преступных целях, после чего вынуждают брать новые кредиты и передавать наличные деньги курьерам.

Правоохранители напоминают, что ни один государственный орган или банк не требует передачи денег или оформления кредитов для «защиты» средств.

Граждан просят не сообщать SMS-коды, данные банковских карт и пароли, а при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию по номеру 112.

Полиция призывает распространять информацию, отмечая, что предупреждение близких помогает предотвратить новые случаи мошенничества.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте