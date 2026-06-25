За сутки мошенники выманили у граждан более миллиона леев.

В Молдове продолжают фиксировать случаи телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений и банков.

По данным полиции, за последние 24 часа полиция зарегистрировала два новых случая мошенничества, а ещё три эпизода, совершённых ранее, были заявлены пострадавшими только сейчас.

Общий ущерб уже превышает 1 миллион леев.

В то же время, благодаря бдительности граждан, удалось предотвратить 183 попытки мошенничества, сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, преступники продолжают использовать схему «банк – НБМ – правоохранительные органы», представляясь сотрудниками Национального банка Молдовы, коммерческих банков, Государственной налоговой службы, Службы информации и безопасности или других ведомств.

Мошенники убеждают граждан, что на их имя оформлены незаконные кредиты или что их средства якобы используются в преступных целях, после чего вынуждают брать новые кредиты и передавать наличные деньги курьерам.

Правоохранители напоминают, что ни один государственный орган или банк не требует передачи денег или оформления кредитов для «защиты» средств.

Граждан просят не сообщать SMS-коды, данные банковских карт и пароли, а при подозрительных звонках немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию по номеру 112.

Полиция призывает распространять информацию, отмечая, что предупреждение близких помогает предотвратить новые случаи мошенничества.