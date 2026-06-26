За сутки мошенники похитили у жителей Молдовы более миллиона леев.

За последние 24 часа в Молдове полиция зарегистрировала один новый случай телефонного мошенничества.

Кроме того, еще пять человек сообщили о подобных преступлениях, совершенных ранее.

По данным правоохранителей, общий ущерб по этим эпизодам превысил один миллион леев.

Мошенники связывались с потерпевшими по телефону и через мессенджер WhatsApp, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Под различными предлогами они убеждали людей переводить деньги, оформлять кредиты или передавать наличные якобы курьерам.

Самый крупный ущерб составил более 700 тысяч леев. По информации полиции, потерпевший лишился своих сбережений, поверив злоумышленникам, которые выдавали себя за представителей финансового учреждения.

Вместе с тем благодаря бдительности граждан за последние сутки удалось предотвратить 208 попыток телефонного мошенничества.

В полиции напоминают, что сотрудники банков никогда не просят по телефону переводить деньги, сообщать коды безопасности, устанавливать приложения или передавать наличные незнакомым людям. При подозрении на мошенничество граждан призывают немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся по номеру 112.