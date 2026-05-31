Житель Кишинёва продал две квартиры, занял деньги и отдал мошенникам более 2 млн леев.

Чтобы передать деньги аферистам, мужчина продал две квартиры, использовал личные сбережения и занял деньги у родственников, передает moldova1.md

Как сообщили в полиции, пострадавший передавал деньги через курьера тремя частями в период с 7 апреля по 22 мая. О мошенничестве он сообщил только накануне. Это самый крупный ущерб среди 13 случаев телефонного мошенничества, зарегистрированных за последние сутки. Общая сумма —превысила 3 млн леев. Четыре случая произошли накануне, остальные были совершены ранее, однако потерпевшие обратились в полицию только сейчас. Второй по величине ущерб — 780 тысяч леев — зарегистрирован в Кагуле. Там мошенники использовали ту же схему.

По данным полиции, чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками Национального банка или коммерческих банков, либо предлагают вложить деньги через фиктивные инвестиционные платформы. Во многих случаях жертв убеждают снять наличные, передать их курьеру или оставить пакет с деньгами в указанном месте.

Правоохранители также предупреждают о новой волне фишинговых сообщений о якобы неоплаченных дорожных штрафах. За день зафиксированы два случая, когда люди получили SMS со ссылкой на поддельный сайт и предложением оплатить несуществующий штраф, выписанный камерами видеонаблюдения.

Вместе с тем полиция отмечает, что благодаря бдительности граждан за последние сутки удалось предотвратить 475 попыток мошенничества.

Правоохранители призывают граждан не передавать деньги незнакомым людям, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях. В случае подозрения на мошенничество следует немедленно обращаться в полицию.