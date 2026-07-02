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noi.md logonoi
2 Июля 2026, 12:02
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За последние дни десятки людей пострадали от тепловых ударов

С начала недели 23 человека, включая детей, нуждались в медицинской помощи после того, как получили тепловые удары.

За последние дни десятки людей пострадали от тепловых ударов.
За последние дни десятки людей пострадали от тепловых ударов.

«Среди пострадавших — 15 женщин и 8 мужчин в возрасте от 7 до 77 лет. Всем пациентам была оказана неотложная медицинская помощь, а 15 из них потребовалась госпитализация», — сообщила Владислава Чебан, пресс-секретарь Службы скорой медицинской помощи, передает noi.md со ссылкой на info1.md

В то же время за последние трое суток более 10 тысяч человек обратились за помощью в защитные палатки, установленные спасателями, чтобы укрыться от зноя и получить питьевую воду. Синоптики сообщают, что в ближайшие дни жара пойдёт на спад и прогнозируются дожди.

За три дня действия оранжевого и красного уровней метеоопасности в палатках жизнеобеспечения, оборудованных спасателями, гражданам было предоставлено более 2 800 литров воды. 

Всего 18 таких пунктов были развернуты в муниципии Кишинёв, а также в Новоаненском, Яловенском, Кагульском, Чимишлийском, Кантемирском, Каушанском, Штефан-Водском, Хынчештском, Леовском и Тараклийском районах. В этих палатках люди могли укрыться от высоких температур и получить питьевую воду. За последние три дня помощь населению в пунктах защиты от жары оказывали 142 спасателя. 

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни температура воздуха продолжит постепенно снижаться. В пятницу максимальные показатели достигнут 32 °C, а в выходные не превысят 28 °C. Более того, в пятницу и субботу ожидаются грозовые дожди.

Источник
noi.md logonoi
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