Участились случаи вызова скорой из-за проблем с сердцем, укусов и теплового удара.

В период с 15 по 21 июня 2026 года бригады скорой медицинской помощи обслужили 14 692 вызова, из которых 1 829 были связаны с детьми.

Из общего числа обращений 497 вызовов оказались необоснованными и не соответствовали критериям неотложных медико-хирургических состояний, передает noi.md

После оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе 6 341 пациент (5 174 взрослых и 1 167 детей) был доставлен в больничные учреждения.

В течение недели скорая помощь чаще всего выезжала на вызовы, связанные с сердечно-сосудистыми неотложными состояниями, неврологическими, травматологическими и респираторными патологиями, а также инфекционными заболеваниями.

За этот же период было зарегистрировано 135 неотложных состояний, вызванных воздействием физических, химических факторов или факторов окружающей среды, включая 96 случаев укусов животных или насекомыми, 34 ожога и один случай теплового (солнечного) удара.

Кроме того, скорая помощь привлекалась для ликвидации последствий 45 случаев острых отравлений (токсикологических экстренных ситуаций).