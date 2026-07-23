За попытку продать девушку в сексуальное рабство в Греции мужчина получил восемь лет тюрьмы.

Мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о торговле людьми, после того как убедил 18-летнюю жительницу Ниспорен отправиться в Грецию под предлогом трудоустройства.

Сообщается, что вместо обещанной работы девушка оказалась в руках преступной группы, которая намеревалась подвергнуть ее сексуальной эксплуатации. В PCCOCS считают назначенное наказание слишком мягким и добиваются увеличения срока до десяти лет.

По данным PCCOCS, преступление было совершено в 2012 году, когда потерпевшей было 18 лет. Перед поездкой девушка спросила обвиняемого, не грозит ли ей похищение или принуждение к оказанию сексуальных услуг. В ответ он попытался успокоить ее словами: «Бог у всех один».

Следствие установило, что они познакомились в одном из кафе Кишинева. Мужчина пообещал девушке хорошо оплачиваемую работу официанткой в Греции. Чтобы завоевать ее доверие, он погасил ее долг в ломбарде в размере около 500 евро и купил билет до Афин.

Уже на следующий день после прибытия в Грецию девушка узнала, что ее собираются заставить заниматься проституцией. В PCCOCS сообщили, что у нее отобрали документы, а участники преступной группы оказывали на нее психологическое давление. После попытки побега женщину, как утверждается, избили.

Потерпевшей удалось связаться с мужем, находившимся в Молдове. Он отказался поддаваться угрозам преступников и заявил, что обратится в полицию. В итоге женщину отправили автобусом в Яссы, откуда она вернулась в Молдову и подала заявление в правоохранительные органы.

В PCCOCS напомнили, что осужденный является гражданином Румынии и был экстрадирован в Молдову из Нидерландов в 2023 году. До экстрадиции Апелляционный суд Афин приговорил его к 20 годам лишения свободы и штрафу свыше 70 тысяч евро за создание преступной группы, торговлю людьми, содействие незаконному пересечению границы, незаконное хранение оружия, присвоение имущества и использование поддельных документов.

Что касается остальных участников преступной группы, в PCCOCS сообщили, что расследование продолжается, в том числе в отношении двух мужчин, объявленных в розыск.