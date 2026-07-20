За полгода на горячую линию НКМС поступило более 25 тысяч звонков.

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию НКМС за первое полугодие 2026 года. Чаще всего граждане обращались за информацией об обязательном медицинском страховании и порядке получения медицинских услуг.

По данным Национальной компании медицинского страхования (НКМС), наиболее распространенные вопросы касались включения в систему обязательного медицинского страхования, записи на высокотехнологичные медицинские услуги, проверки очереди на операции по удалению катаракты и протезирование опорно-двигательного аппарата, а также смены семейного врача или медицинского учреждения, к которому прикреплен пациент, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

За тот же период на горячую линию Info CNAM поступило 34 жалобы. Большинство из них касались доступа к медицинским услугам и качества их предоставления. В учреждении сообщили, что все обращения были рассмотрены, а в случаях, требовавших дополнительной проверки, подключались территориальные представители НКМС.

В компании отметили, что наибольшее количество звонков традиционно приходится на первый квартал года, когда граждане оплачивают фиксированный взнос по обязательному медицинскому страхованию.

Позвонить в службу Info НКМС можно бесплатно по номеру 0 800 99999 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.