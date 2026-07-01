Поставщики связи будут обязаны проверять и блокировать подозрительные звонки.

Поставщики публичных сетей и услуг электронных коммуникаций будут обязаны внедрить технические меры для идентификации, проверки и блокировки подозрительных звонков.

Это положение содержится в законопроекте, рассмотренном сегодня парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, передает moldpres.md

Проект разработан группой депутатов парламентской фракции «Наша партия». Согласно пояснительной записке, законодательная инициатива обусловлена тревожным ростом числа случаев телефонного мошенничества и мошеннических действий, совершаемых посредством электронных коммуникаций, в том числе с использованием подменённых телефонных номеров, звонков с непроверенным происхождением и предоплаченных мобильных услуг, активированных без идентификации пользователя.

Для защиты граждан от телефонных мошенничеств и от мошенничества, совершаемого с помощью ложных или непроверенных звонков, авторы предлагают обязать поставщиков публичных сетей и услуг электронных коммуникаций, которые обеспечивают инициирование, транзит или завершение звонков, внедрить технические и организационные меры по обнаружению, проверке, маркировке, фильтрации, ограничению и блокировке подозрительных звонков.

Кроме того, звонки, инициированные за пределами территории Республики Молдова, которые отображают номера из Национального плана нумерации, будут подвергаться дополнительным мерам проверки, маркировки или блокировки в соответствии с требованиями, утверждёнными Национальным агентством по регулированию в области коммуникаций.

Поставщикам, которые не будут соблюдать эти обязательства, грозят штрафы до 75 000 леев.

Законопроект также вводит обязанность активации предоплаченных SIM-карт только на основании удостоверяющего личность документа. Таким образом, предоставление услуг по предоплаченным номерам, пользователи которых не будут идентифицированы в срок, установленный Национальным агентством по регулированию в области коммуникаций, будет приостановлено. Несоблюдение этого обязательства будет наказываться штрафами до 75 000 леев.

Одновременно продажа, распространение или активация SIM-карт без идентификации пользователя будет караться штрафами до 50 000 леев для физических лиц и до 75 000 леев для юридических лиц.

Документ также предусматривает санкции за использование оборудования, предназначенного для несанкционированной подмены идентификатора линии вызывающего абонента, в том числе за несанкционированное использование SIM-карт, eSIM-профилей, оборудования типа SIM box, GSM gateway или других аналогичных технических средств. Штраф за такое нарушение может достигать 75 000 леев с лишением или без лишения права заниматься определённой деятельностью на срок от трёх месяцев до одного года.

Законопроект о предотвращении телефонного мошенничества и мошенничества посредством электронных коммуникаций будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании парламента.