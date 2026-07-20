НКМС предупреждает о новой попытке онлайн-мошенничества.

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) предупреждает граждан о новой попытке онлайн-мошенничества, в ходе которой мошенники используют название учреждения для запроса личных и банковских данных.

По данным НКМС, граждане получают фейковые сообщения, обещающие выплату средств и указывающие конкретные суммы. Для «подтверждения выплаты» получателям настоятельно рекомендуется перейти по подозрительным ссылкам и ввести личные или банковские данные, передает zdg.md

Учреждение подчеркивает, что эти сообщения являются поддельными и не рассылаются сотрудниками НКМС.

«Сотрудники НКМС не связываются с гражданами по электронной почте или через социальные сети, включая WhatsApp, Viber, Messenger или Telegram, с целью запроса личных или банковских данных, а также не отправляют ссылки для „подтверждения“ выплат», — заявили в НКМС.

В этой связи гражданам настоятельно рекомендуется не переходить по ссылкам, полученным в подобных сообщениях, не предоставлять личные или банковские данные, удалять сообщения и блокировать отправителей. О подозрительных случаях следует сообщать в компетентные органы.

Официальная информация об обязательном медицинском страховании публикуется исключительно на официальных каналах НКМС. Для получения достоверной информации граждане могут посетить официальный сайт организации или позвонить в информационную службу НКМС по телефону 0 800 99999.