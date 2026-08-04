За отсутствие защиты работников в жару работодателям грозят штрафы.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) призвала работодателей строго соблюдать требования законодательства по защите работников в условиях аномальной жары.

Обращение опубликовано на фоне установившейся в стране температуры воздуха выше +30°C, передает realitatea.md

В профсоюзах напомнили, что работодатели обязаны принимать меры для предотвращения теплового и солнечного ударов, обезвоживания и других рисков, связанных с высокой температурой.

Согласно требованиям законодательства, работодатели должны:

обеспечить вентиляцию в закрытых помещениях;

организовать перерывы для отдыха в тени или прохладных местах;

снизить интенсивность физических нагрузок;

при необходимости скорректировать график работы — например, перенести начало смены на более раннее время или временно приостановить работы на открытом воздухе в часы максимальной жары.

Кроме того, каждому сотруднику должны бесплатно предоставлять от 2 до 4 литров питьевой воды за рабочую смену. Работников, занятых на открытом воздухе, необходимо обеспечить летней защитной одеждой, доступом к затененным или кондиционируемым помещениям, а при необходимости — к душевым.

Рабочие места также должны быть оснащены аптечками для оказания первой помощи при тепловом ударе или обмороке, а также средствами связи для оперативного вызова службы экстренной помощи 112.

В CNSM подчеркнули, что несоблюдение требований по охране труда является административным правонарушением. За такие нарушения должностным лицам грозит штраф в размере от 100 до 200 условных единиц, а юридическим лицам — от 12 500 до 20 000 леев.