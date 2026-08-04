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realitatea.md logorealitatea
4 Августа 2026, 11:05
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За отсутствие защиты работников в жару работодателям грозят штрафы

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) призвала работодателей строго соблюдать требования законодательства по защите работников в условиях аномальной жары.

За отсутствие защиты работников в жару работодателям грозят штрафы.
За отсутствие защиты работников в жару работодателям грозят штрафы.

Обращение опубликовано на фоне установившейся в стране температуры воздуха выше +30°C, передает realitatea.md

В профсоюзах напомнили, что работодатели обязаны принимать меры для предотвращения теплового и солнечного ударов, обезвоживания и других рисков, связанных с высокой температурой.

Согласно требованиям законодательства, работодатели должны:

  • обеспечить вентиляцию в закрытых помещениях;
  • организовать перерывы для отдыха в тени или прохладных местах;
  • снизить интенсивность физических нагрузок;
  • при необходимости скорректировать график работы — например, перенести начало смены на более раннее время или временно приостановить работы на открытом воздухе в часы максимальной жары.

Кроме того, каждому сотруднику должны бесплатно предоставлять от 2 до 4 литров питьевой воды за рабочую смену. Работников, занятых на открытом воздухе, необходимо обеспечить летней защитной одеждой, доступом к затененным или кондиционируемым помещениям, а при необходимости — к душевым.

Рабочие места также должны быть оснащены аптечками для оказания первой помощи при тепловом ударе или обмороке, а также средствами связи для оперативного вызова службы экстренной помощи 112.

В CNSM подчеркнули, что несоблюдение требований по охране труда является административным правонарушением. За такие нарушения должностным лицам грозит штраф в размере от 100 до 200 условных единиц, а юридическим лицам — от 12 500 до 20 000 леев.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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