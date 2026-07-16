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noi.md logonoi
16 Июля 2026, 12:52
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Профсоюзы осудили попытку изменить трудовое законодательство

По мнению Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM), любые реформы в сфере труда должны соответствовать международным обязательствам, принятым Республикой Молдова, укреплять уровень защиты работников.

Профсоюзы осудили попытку изменить трудовое законодательство.
Профсоюзы осудили попытку изменить трудовое законодательство.

Кроме того, такие реформы должны основываться на объективном анализе, сопровождаться оценкой воздействия, подтверждающей необходимость и соразмерность законодательных изменений, а также учитывать экспертные рекомендации Международной организации труда. Это позволит обеспечить полное соответствие принимаемых решений международным трудовым стандартам и будет способствовать укреплению социальной сплоченности, мира и стабильности в Республике Молдова, отмечает noi.md

Профсоюзы выразили несогласие с тем, каким образом Министерство экономического развития и цифровизации продвигает проект закона о внесении изменений в ряд нормативных актов (об устранении избыточного регулирования в частном секторе и оптимизации системы разрешительных документов) (единый номер 683/MDED/2026). 

Хотя проект представлен как направленный на устранение чрезмерного регулирования в частном секторе и оптимизацию системы разрешительных документов, он содержит многочисленные изменения, выходящие за рамки заявленной цели и затрагивающие сферу труда и социальной защиты. 

В частности, документ предусматривает существенные изменения в Трудовой кодекс № 154/2003, которые могут оказать значительное влияние на трудовые отношения. 

Предлагаемые поправки способны негативно сказаться на правах и законных интересах работников, снизив уровень защиты, гарантированный трудовым законодательством. Кроме того, они не относятся к предмету регулирования данного законопроекта и вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения соблюдения международных трудовых стандартов, защиты прав и интересов работников, а также качества законодательного регулирования. 

Среди спорных положений также названы предлагаемые изменения в Закон об оплате труда № 847/2002 и Закон о безопасности и здоровье работников на производстве № 186/2008.

Источник
noi.md logonoi
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