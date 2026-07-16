Профсоюзы осудили попытку изменить трудовое законодательство.

По мнению Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM), любые реформы в сфере труда должны соответствовать международным обязательствам, принятым Республикой Молдова, укреплять уровень защиты работников.

Кроме того, такие реформы должны основываться на объективном анализе, сопровождаться оценкой воздействия, подтверждающей необходимость и соразмерность законодательных изменений, а также учитывать экспертные рекомендации Международной организации труда. Это позволит обеспечить полное соответствие принимаемых решений международным трудовым стандартам и будет способствовать укреплению социальной сплоченности, мира и стабильности в Республике Молдова, отмечает noi.md

Профсоюзы выразили несогласие с тем, каким образом Министерство экономического развития и цифровизации продвигает проект закона о внесении изменений в ряд нормативных актов (об устранении избыточного регулирования в частном секторе и оптимизации системы разрешительных документов) (единый номер 683/MDED/2026).

Хотя проект представлен как направленный на устранение чрезмерного регулирования в частном секторе и оптимизацию системы разрешительных документов, он содержит многочисленные изменения, выходящие за рамки заявленной цели и затрагивающие сферу труда и социальной защиты.

В частности, документ предусматривает существенные изменения в Трудовой кодекс № 154/2003, которые могут оказать значительное влияние на трудовые отношения.

Предлагаемые поправки способны негативно сказаться на правах и законных интересах работников, снизив уровень защиты, гарантированный трудовым законодательством. Кроме того, они не относятся к предмету регулирования данного законопроекта и вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения соблюдения международных трудовых стандартов, защиты прав и интересов работников, а также качества законодательного регулирования.

Среди спорных положений также названы предлагаемые изменения в Закон об оплате труда № 847/2002 и Закон о безопасности и здоровье работников на производстве № 186/2008.