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bani.md logobani
22 Июля 2026, 13:01
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Профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату до 8 700 леев в 2027 году

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) требует от правительства заранее установить размер минимальной заработной платы на 2027 год и предлагает повысить её примерно до 8 700 леев.

Профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату до 8 700 леев в 2027 году.
Профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату до 8 700 леев в 2027 году.

Предложение было озвучено в рамках заседания Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, где одной из главных тем стала политика оплаты труда на ближайшие годы, пишет bani.md

По мнению CNSM, повышение минимальной зарплаты необходимо на фоне постоянного роста стоимости жизни и должно осуществляться в соответствии с национальным законодательством и европейской Директивой об адекватной минимальной заработной плате.

Профсоюзы подчеркнули, что решение о размере минимальной зарплаты на 2027 год должно быть принято заранее, чтобы обеспечить предсказуемость как для работников, так и для работодателей.

Отметим, что согласно программе деятельности правительства во главе с премьер-министром Василием Тофаном, к 2030 году минимальная зарплата должна вырасти до 10 тысяч леев. В настоящее время она составляет 6 300 леев — этот уровень действует с 1 января 2026 года после повышения на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Источник
bani.md logobani
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