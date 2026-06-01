Ионицэ: Для аренды жилья в Кишинёве молодежи нужен доход не менее 900 евро в месяц

По словам экономического аналитика Вячеслава Ионицэ, сегодня аренда целой квартиры в Кишинёве обходится дешевле средней зарплаты по экономике, тогда как 15–20 лет назад её стоимость была сопоставима с двумя-тремя зарплатами одного человека, сообщает moldova.org

Сейчас около 15% жителей столицы арендуют жильё. По мнению Ионицэ, это свидетельствует о том, что аренда стала более доступной, хотя этот показатель всё ещё ниже среднего по Европе, где на съёмном жилье живут около 30% населения.

Экономист считает, что аренда остаётся доступной в основном для молодых людей, работающих в хорошо оплачиваемых сферах. По его оценке, чтобы снять скромное жильё и не перегружать бюджет, молодой человек должен получать не менее 900 евро чистыми в месяц. Для молодой семьи, где работают оба партнёра, необходим совокупный доход не менее 1500 евро.

В то же время для молодых специалистов с невысокими стартовыми зарплатами, особенно приезжающих из регионов, аренда часто остаётся недоступной. По данным эксперта, не менее 10% молодых людей в Молдове живут за чертой бедности.

В настоящее время средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Кишинёве составляет 400–450 евро в месяц. Двухкомнатную квартиру можно снять в среднем за 500–550 евро, а трёхкомнатную — за 600–650 евро.