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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 23:00
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Парламент выделил средства на ремонт центра Copiii Ploii и молодежного коворкинга

Парламент Молдовы принял во втором чтении поправки к государственному бюджету, которые предусматривают выделение крупных сумм на ремонт и модернизацию ключевых социальных, образовательных и молодежных учреждений страны.

Парламент выделил средства на ремонт центра «Copiii Ploii» и молодежного коворкинга в Кишиневе.
Парламент выделил средства на ремонт центра «Copiii Ploii» и молодежного коворкинга в Кишиневе.

Главные изменения, которые утвердили депутаты:

  • Помощь детям с особыми потребностями: Кишиневский Центр для подростков с аутизмом и редкими заболеваниями, которым управляет организация Copiii Ploii, получит 600 000 леев на капитальный ремонт. Это решение было принято по предложению вице-спикера парламента Дойны Герман.

  • Поддержка молодежи: Дополнительные 5 миллионов леев направят на завершение ремонта Центра социальных инноваций в Кишиневе. Это огромное коворкинг-пространство площадью 4 000 кв. м, которое станет базой для 50 молодежных организаций.

  • Развитие детского спорта: Выделены средства на ремонт спортивной школы имени Григоре Брашовяну в Ниспоренах, где 678 детей бесплатно занимаются восемью видами спорта.

Всего депутаты предложили 22 поправки. В результате общие расходы государства вырастут на 2,77 млрд леев и превысят отметку в 103,34 млрд леев. При этом доходы казны увеличатся на 600 млн леев — до 80,27 млрд леев. Поправки, предложенные парламентской оппозицией, не набрали нужного числа голосов, передает rupor.md

Изменения вступят в силу сразу после публикации закона в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).

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Источник
rupor.md logorupor
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