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realitatea.md logorealitatea
14 Сентября 2026, 17:27
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В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого телефона

Мужчину подозревают в похищении мобильного телефона у женщины, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на сумму более 27 000 леев.

В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого телефона.
В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого телефона.

По данным следствия, подозреваемый подошел к потерпевшей и попросил у нее мобильный телефон под предлогом необходимости совершить звонок. Когда женщина собиралась передать ему телефон, мужчина выхватил его у нее из руки, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает realitatea.md

В результате проведенных мероприятий полицейским вскоре удалось установить личность подозреваемого и задержать его на 72 часа.

Мобильный телефон был обнаружен, изъят и возвращен владелице.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Мужчина считается невиновным до вынесения окончательного решения суда.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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