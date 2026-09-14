В Кишиневе задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого телефона
Мужчину подозревают в похищении мобильного телефона у женщины, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на сумму более 27 000 леев.
По данным следствия, подозреваемый подошел к потерпевшей и попросил у нее мобильный телефон под предлогом необходимости совершить звонок. Когда женщина собиралась передать ему телефон, мужчина выхватил его у нее из руки, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает realitatea.md
В результате проведенных мероприятий полицейским вскоре удалось установить личность подозреваемого и задержать его на 72 часа.
Мобильный телефон был обнаружен, изъят и возвращен владелице.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Мужчина считается невиновным до вынесения окончательного решения суда.