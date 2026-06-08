В Фалештах медики скорой помощи вернули к жизни мужчину после остановки сердца.

Мужчине внезапно стало плохо, после чего прохожий вызвал скорую, передает rupor.md

Вызов поступил в 13:03. Изначально сообщалось о головокружении, однако прибывшая бригада обнаружила пациента в критическом состоянии. Мужчина был без сознания, а во время осмотра у него произошла остановка сердца и дыхания.

Медики начали реанимацию и вызвали специализированную бригаду мобильной интенсивной терапии и реанимации. После совместных действий сердечный ритм и дыхание пациента удалось восстановить.

После стабилизации жизненных функций мужчину доставили в районную больницу Фалешт для дальнейшей медицинской помощи.