8 Июня 2026, 17:47
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В Фалештах медики скорой помощи вернули к жизни мужчину после остановки сердца
В Фалештах бригады скорой помощи реанимировали 46-летнего мужчину, у которого произошла остановка сердца и дыхания. Об этом сообщил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.
Мужчине внезапно стало плохо, после чего прохожий вызвал скорую, передает rupor.md
Вызов поступил в 13:03. Изначально сообщалось о головокружении, однако прибывшая бригада обнаружила пациента в критическом состоянии. Мужчина был без сознания, а во время осмотра у него произошла остановка сердца и дыхания.
Медики начали реанимацию и вызвали специализированную бригаду мобильной интенсивной терапии и реанимации. После совместных действий сердечный ритм и дыхание пациента удалось восстановить.
После стабилизации жизненных функций мужчину доставили в районную больницу Фалешт для дальнейшей медицинской помощи.