realitatea
2 Июня 2026, 18:39
В Молдове за неделю зарегистрировали 245 инсультов

За период с 25 по 31 мая бригады скорой медицинской помощи в Молдове обслужили 14 356 вызовов.

Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи, передает realitatea.md

За неделю медики зарегистрировали 104 экстренных случая, связанных с воздействием физических, химических и природных факторов. Среди них — 79 укусов животных и насекомых, 23 ожога, один случай поражения электрическим током и один случай теплового удара.

Скорая помощь также выезжала на 85 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 115 человек. После оказания медицинской помощи 95 пациентов, включая 31 ребёнка, были доставлены в больницы.

Кроме того, зафиксировано 37 случаев отравлений: 12 — алкоголем, 11 — лекарственными препаратами, один — наркотическими веществами и один — угарным газом. Медики также оказали помощь 13 пациентам с острыми аллергическими реакциями.

Наибольшее число вызовов пришлось на сердечно-сосудистые заболевания — 3 532 случая, в том числе 69 с острым коронарным синдромом. Ещё 2 008 обращений были связаны с неврологическими патологиями, включая 245 инсультов.

Также за неделю бригады скорой помощи отреагировали на 1 635 травм, 1 503 случая заболеваний органов дыхания и 161 инфекционное заболевание.

Источник
realitatea
