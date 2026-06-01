pulsmedia
1 Июня 2026, 15:49
16 622
В Кишиневе таксист скончался во время смены

Трагедия произошла минувшей ночью около 22:00 на улице Каля Ешилор, возле парка «Алунелул» в секторе Буюканы.

По предварительной информации, погибшим оказался 60-летний водитель такси. Во время работы ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, сообщает pulsmedia.md

Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако мужчина скончался до приезда медиков. Прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть.

Предполагается, что причиной трагедии могла стать остановка сердца. Точные причины смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

