Скорая помощь в Молдове за полгода выехала более чем на 406 тысяч вызовов.

Бригады скорой медицинской помощи в Молдове за первые шесть месяцев 2026 года обслужили 406 958 вызовов, что на 5 681 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи, передает realitatea.md

По данным учреждения, работу службы обеспечивали 268 бригад и 473 автомобиля скорой помощи. В городах 96,9% экстренных вызовов были обслужены менее чем за 15 минут, а в сельской местности 94,3% — менее чем за 25 минут. При этом 3,2% всех обращений признаны необоснованными.

Наибольшая доля вызовов пришлась на сердечно-сосудистые заболевания — 27,5% от общего числа. Далее следуют заболевания органов дыхания и неврологические состояния (по 14,7%), травмы (10,6%) и психиатрические случаи (7,6%).

За отчетный период медики провели более 274 тысяч электрокардиографических исследований. Центр дистанционной ЭКГ-диагностики выявил 519 случаев острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST.

Кроме того, число успешно проведенных сердечно-легочных реанимаций выросло до 57 случаев против 33 за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем в CNAMUP сообщили об увеличении числа случаев агрессии в отношении сотрудников скорой помощи. За первое полугодие зарегистрировано 175 инцидентов, из которых 150 были связаны с вербальными оскорблениями, а 25 — с физическим насилием. Годом ранее было зафиксировано 132 подобных случая.

Во второй половине года служба планирует продолжить модернизацию. В частности, ожидается поступление шести новых автомобилей скорой помощи класса B, обновление инфраструктуры и реализация международных проектов по развитию системы экстренной медицинской помощи.