За нападение на полицейского и порчу служебного авто парня оштрафовали на 40 тысяч леев.

19-летний юноша был приговорен к штрафу в размере 40 тысяч леев после того, как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, прибывшего на вызов о семейном конфликте.

Парень также повредил его форму и служебный автомобиль, передает observatorul.md

Приговор был вынесен 29 июля 2026 года судом Сорок (офис Флорешты).

Инцидент произошел в ночь на 25 июня 2026 года, около 00:15. Полицию вызвала мать молодого человека, сообщившая об агрессивном поведении сына. На место прибыли сотрудники Инспектората полиции Флорешт, однако молодой человек отказался выполнять их законные требования.

Согласно материалам дела, он толкнул одного из полицейских, ударил его кулаком в лицо и схватил за форменную одежду, повредив ее. После того как его обездвижили и посадили в служебный автомобиль Dacia Duster, молодой человек продолжил вести себя агрессивно и повредил металлическую защитную решетку, установленную на одной из дверей машины.

Проверка на алкоголь показала 0,62 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Суд признал состояние опьянения отягчающим обстоятельством, отметив, что оно сопровождало все противоправные действия обвиняемого в отношении сотрудников полиции.

Подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в упрощенном порядке на основании собранных в ходе следствия доказательств. В суде он заявил, что после прибытия полицейских «начал проявлять агрессию, в том числе физическую, нанеся одному из сотрудников полиции удар кулаком в область лица».

Судебно-медицинская экспертиза установила наличие нескольких поверхностных травм, квалифицированных как незначительный вред здоровью. Часть повреждений была признана характерной для удара твердым предметом, остальные — следствием физического контакта во время потасовки и задержания.

Суд назначил молодому человеку штраф в размере 800 условных единиц, что эквивалентно 40 тысячам леев. Судья посчитал, что лишение свободы стало бы слишком суровым наказанием, учитывая возраст подсудимого, отсутствие судимостей, признание вины и раскаяние. В то же время минимальное наказание, по мнению суда, не соответствовало тяжести нападения и тому факту, что агрессивное поведение продолжилось даже после задержания.

Помимо штрафа, осужденный обязан выплатить Инспекторату полиции Флорешт 1 150 леев за повреждение служебного автомобиля и 128 леев судебных расходов.

Гражданский иск пострадавшего полицейского был удовлетворен по существу, однако размер материальной и моральной компенсации будет определен в рамках отдельного гражданского процесса.

Мера пресечения, запрещающая молодому человеку покидать страну, будет действовать до вступления приговора в законную силу. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате "Север" в течение 15 дней со дня вынесения приговора.