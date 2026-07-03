В Молдове растет число ДТП с электросамокатами: с начала года погибли два человека.

Все больше людей выбирают электросамокаты, чтобы заменить переполненный и душный общественный транспорт. Хотя он кажется удобным, самокат является одним из самых опасных видов транспорта в городской среде.

Число аварий с этим видом транспорта растет с каждым днем, сообщает tvrmoldova.md

На рынке продаются самокаты самых разных типов. Некоторые развивают головокружительную скорость, хотя закон четко устанавливает лимит в 25 км/ч. Тормоза часто оказываются неэффективными, а почти никто не носит шлем. Поэтому аварии легко могут превратиться в трагедии.

На улицах пешеходы и водители выражают недовольство, потому что больше не чувствуют себя в безопасности. Эксперты считают, что проблема — в неподготовленной инфраструктуре и отсутствии правил.

«Этим снова должны заниматься власти — создавать требования для людей, использующих этот вид транспорта. То есть организовать для них простое обучение без экзаменов, не знаю, но обучение, которое дает понимание того, что такое дорожное движение и какие существуют правила и требования», - считает Илья Бричикару, специалист по дорожной безопасности.

В полиции говорят, что основные проблемы — это скорость, езда по тротуарам и отсутствие защитного снаряжения.

Статистика правоохранителей вызывает тревогу: с начала года произошло 49 аварий с участием самокатов. Два человека погибли, 37 получили травмы.

«Независимо от вида транспорта, при управлении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нарушители наказываются штрафом от 5 тысяч леев. За другие нарушения правил дорожного движения, например отсутствие шлема или светоотражающего жилета, предусмотрен штраф до 450 леев», - отметили в полиции.

Проблема с самокатами существует и во всем мире. Париж, Мадрид и Прага уже запретили прокат электросамокатов, а Брюссель планирует вывести их из эксплуатации с 2027 года. В то же время такие страны, как Германия и Испания, ввели строгие ограничения скорости и обязали владельцев оформлять страховку.