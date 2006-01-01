1 Августа 2026, 08:25
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Выжившая в смертельном ДТП в Греции девочка вне опасности: скоро она вернется в Молдову.
Выжившая в смертельном ДТП в Греции девочка вне опасности: скоро она вернется в Молдову
Министерство иностранных дел сообщило, что состояние ребенка улучшилось, и ее перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
Девочка, выжившая в дорожно-транспортном происшествии в Греции, в котором погибли ее родители и сестра, находится вне опасности, передает tvrmoldova.md
Власти принимают все необходимые меры, чтобы девочка благополучно вернулась в Республику Молдова.
Трагическая авария произошла вечером 16 июля недалеко от населенного пункта Полигирос. Автомобиль с молдавскими регистрационными номерами, в котором ехала семья, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной.
В результате ДТП супруги и младенец погибли, а семилетняя девочка получила тяжелые травмы.