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tvrmoldova.md logotvrmoldova
1 Августа 2026, 08:25
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Выжившая в смертельном ДТП в Греции девочка вне опасности: скоро она вернется в Молдову

Министерство иностранных дел сообщило, что состояние ребенка улучшилось, и ее перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Выжившая в смертельном ДТП в Греции девочка вне опасности: скоро она вернется в Молдову.
Выжившая в смертельном ДТП в Греции девочка вне опасности: скоро она вернется в Молдову.

Девочка, выжившая в дорожно-транспортном происшествии в Греции, в котором погибли ее родители и сестра, находится вне опасности, передает tvrmoldova.md

Власти принимают все необходимые меры, чтобы девочка благополучно вернулась в Республику Молдова.

Трагическая авария произошла вечером 16 июля недалеко от населенного пункта Полигирос. Автомобиль с молдавскими регистрационными номерами, в котором ехала семья, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной.

В результате ДТП супруги и младенец погибли, а семилетняя девочка получила тяжелые травмы.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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